Rinvio Bologna-Fiorentina c’è l’annuncio | manca solo l’ufficialità

È stato annunciato il rinvio della partita Bologna-Fiorentina, in attesa dell’ufficialità. La scomparsa di Rocco Commisso ha segnato profondamente il mondo del calcio e la tifoseria viola, che sta affrontando un momento di lutto. La decisione mira a rispettare il dolore e il rispetto nei confronti della famiglia Commisso e di tutta la società. Restano da definire i dettagli ufficiali dell’evento sportivo.

La morte di Rocco Commisso ha colpito tutto il mondo del calcio e in particolare la Fiorentina che sta vivendo un profondo lutto. Rinvio Bologna-Fiorentina, decisione presa (Ansa Foto) – calciomercato.it I viola hanno in programma la trasferta in casa del Bologna nella giornata di domenica e ci sono dubbi sulla possibilità di giocare il match. Negli ultimi minuti stanno però giungendo delle comunicazioni che lasciano intendere che il match si sosterrà in maniera regolare. Rinvio Bologna-Fiorentina, i rossoblu si allenano per preparare il match. Il Bologna ha pubblicato una news sul proprio sito ufficiale affermando che la squadra si allenerà oggi alla vigilia della sfida alla Fiorentina, lasciando intendere che la partita contro i viola si disputerà: “ Oggi, vigilia di #BFCFiorentina, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 12 al centro tecnico Niccolò Galli”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rinvio Bologna-Fiorentina, c’è l’annuncio: manca solo l’ufficialità Leggi anche: Vlahovic al Milan, manca solo l’ufficialità: “I giochi sono fatti” Leggi anche: Spalletti Juve, approvati i contratti e firme in arrivo: manca solo l’ufficialità e poi inizierà una nuova era in bianconero. Tutti i dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Commisso, i tifosi viola in lutto: “Buon viaggio, presidente”. Un minuto di silenzio su tutti i campi, ipotesi rinvio di Fiorentina-Bologna - Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa del patron viola. ilfattoquotidiano.it

Morte Commisso, Bologna-Fiorentina verso il rinvio? Più no che sì: cosa filtra dalla Lega - Sono ore drammatiche per la Fiorentina, colpita alle prime luci dell’alba dalla notizia della scomparsa di Rocco Commisso. tuttomercatoweb.com

Bologna-Fiorentina rinviata o no: il possibile recupero - Fiorentina fu rinviata per l'improvvisa scomparsa di Joe Barone. sportal.it

#RoccoCommisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola x.com

É morto Rocco Commisso Il presidente della Fiorentina si è spento nella notte all’età di 76 anni. Verso il rinvio la sfida tra Bologna e Fiorentina in programma domani al Dall’Ara. #TuttoNapoli #SerieA #Commisso - facebook.com facebook

