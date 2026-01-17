Rinasce villa Principe Abamelek Sei milioni per i lavori di restauro Accoglierà le persone fragili

Il complesso Villa Principe Abamelek, situato nelle Bagnese di Firenze, torna a nuova vita dopo un intervento di restauro da circa sei milioni di euro. L’edificio storico sarà destinato ad accogliere persone fragili, offrendo un ambiente rinnovato e funzionale. L’intervento mira a preservare il patrimonio architettonico, garantendo al contempo servizi di supporto adeguati alle esigenze della comunità.

Firenze, 17 gennaio 2026 – ll complesso Principe Abamelek, nella sua villa storica alle Bagnese a nuova vita restituito. È il progetto che palazzo vecchio ha messo in campo per creare una struttura in grado di dare risposte concrete e puntuali in termini residenziali alle persone in condizioni di fragilità, disabilità, non autosufficienza o minori o con problemi di natura sociosanitaria. Il piano è nero su bianco in una delibera approvata dalla giunta su proposta dell'assessore al welfare e alla casa Nicola Paulesu che contiene il progetto di fattibilità tecnico economica. I lavori, secondo quanto si apprende, prevedono uno stanziamento di 6,2 milioni di euro di risorse pn metro plus.

