Rigopiano nove anni dopo la tragedia | domenica la commemorazione sul luogo dell’hotel Cerimonia anche a Chieti

Nove anni dopo la tragedia dell’hotel Rigopiano, domenica si terrà una commemorazione nel luogo dell’incidente, a Farindola, e una cerimonia anche a Chieti. Ricordare quegli eventi è importante per mantenere viva la memoria delle vittime e riflettere sull’accaduto. L’evento rappresenta un momento di riconoscenza e rispetto per chi ha perso la vita in quella tragica giornata del 18 gennaio 2017.

Sono passati nove anni da quel pomeriggio del 18 gennaio 2017 in cui una valanga di circa 120 mila tonnellate travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, uccidendo 29 persone tra ospiti e dipendenti. Undici i sopravvissuti. Domani, domenica 18 gennaio, si terrà la consueta commemorazione sul luogo della tragedia e anche a Chieti è prevista una cerimonia alle ore 11 presso il monumento di via D’Aragona, con deposizione di fiori e omaggio alle vittime. A Farindola, i familiari torneranno come ogni anno sul luogo della tragedia. La giornata inizierà alle 15 con la fiaccolata verso l’obelisco, seguita alle 15:45 dall’alzabandiera, il silenzio intonato dalla tromba e la deposizione di corone e fiori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

