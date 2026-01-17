Lukaku e Anguissa sono prossimi al rientro in campo, ma non attraverso operazioni di mercato. Le ultime notizie dal centro sportivo del Napoli indicano che entrambi i giocatori sono in fase di recupero e si avvicinano al ritorno in squadra. Questa situazione rappresenta un’ulteriore opzione per la rosa azzurra, rafforzando le possibilità di formazione per le prossime sfide.

Non dal mercato, ma dal centro sportivo: le buone notizie per il Napoli arrivano direttamente da Castel Volturno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il quadro degli infortunati sta per alleggerirsi sensibilmente, con due rientri che possono cambiare il volto delle prossime settimane. Antonio Conte è infatti vicino a riaccogliere due pilastri della sua squadra: Romelu Lukaku e Frank Anguissa. Per l’attaccante belga l’obiettivo è tornare almeno tra i convocati già per l’impegno europeo di martedì sul campo del Copenaghen, mentre il centrocampista è pronto a riaggregarsi al gruppo tra la trasferta di Champions e la successiva gara di campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rientri chiave: Lukaku e Anguissa vicini al ritorno

Leggi anche: Napoli, il calendario dei rientri: Lukaku a Cremona? Le date esatte per Anguissa, Meret e De Bruyne

Leggi anche: Maldonado: “Napoli, il ritorno di Lukaku potrà risultare utile, spero torni presto Anguissa”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro; Conte ritrova tutti gli uomini per la Juve; Scudetto 2026, le quote dopo Inter-Napoli: Chivu resta davanti, ma la corsa è tutt’altro che chiusa; No De Bruyne no Anguissa no Lukaku in Spagna il pareggio del Napoli è giustificato dalle numerose assenze.

Come sta Lukaku: le ultime news sulla possibile convocazione dopo l’infortunio - Per Big Rom l’obiettivo è quello di tornare nell’elenco dei convocati per la part ... corrieredellosport.it