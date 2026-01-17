Rider contromano e di corsa sui marciapiedi | pioggia di sanzioni dei carabinieri

I carabinieri hanno intensificato i controlli nei confronti dei rider, che spesso circolano contromano e sui marciapiedi. Questa condotta mette a rischio la sicurezza di pedoni e utenti della strada. Numerose sanzioni sono state applicate per contrastare comportamenti pericolosi e garantire il rispetto delle norme del codice della strada.

Rider indisciplinati, guidano sui marciapiedi e contromano. Pioggia di sanzioni da parte dei carabinieri. I militari, insieme alla polizia locale, si sono concentrati soprattutto sul comportamento dei rider impegnati nelle consegne a domicilio. Ben 8 i rider sanzionati, tutti per gravi violazioni del codice della strada. C’è chi è stato sorpreso a circolare contromano, chi non aveva assicurazione, casco o patente. E chi ha collezionato tutte e quattro le violazioni precedenti in un unico colpo. Pur di rispettare i tempi di consegna, alcuni centauri non hanno esitato a percorrere marciapiedi, mettendo a rischio pedoni, famiglie e anziani in uno dei quartieri più affollato della città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Controlli venatori a tappeto dei carabinieri forestali: pioggia di sanzioni e sequestri di armi e munizioni Leggi anche: Stretta sui rider a Napoli, condromano e senza documenti: scattano le sanzioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rider contromano, senza casco e sui marciapiedi: raffica di sanzioni dei carabinieri a Napoli - Rider contromano, senza casco e sui marciapiedi: raffica di sanzioni dei carabinieri a nel quartiere Vomero a Napoli ... ilgiornalelocale.it

La corsa contro il tempo dei rider contromano e sui marciapiedi: in otto fermati dai carabinieri - VOMERO – Spregiudicati, girano contromano, invadono i marciapiedi come fossero piste e spesso non hanno l’ombra di un documento di circolazione in regola. msn.com

Rider contromano e di corsa sui marciapiedi: pioggia di sanzioni dei carabinieri - I militari, insieme alla polizia locale, si sono concentrati soprattutto sul comportamento dei ... napolitoday.it

