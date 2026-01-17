Richiami vietati scovati tre bracconieri

Nell’ambito dell’operazione Eridano, la polizia provinciale di Pavia, insieme alle guardie venatorie volontarie del Wwf Lombardia, ha sequestrato tre individui sospettati di bracconaggio a Bastida Pancarana. L’intervento ha avuto l’obiettivo di tutelare l’habitat del fiume Po e prevenire attività illegali che minacciano la fauna locale. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno di tutela ambientale e conservazione delle risorse naturali della regione.

Operazione Eridano, l'antico appellativo mitologico del fiume Po, per difendere l'habitat del fiume. Nei giorni scorsi a Bastida Pancarana la polizia provinciale, in collaborazione con il nucleo delle guardie venatorie volontarie del Wwf Lombardia, ha condotto un'operazione antibracconaggio. Durante un'attività di controllo sono state sorprese tre persone mentre andavano a caccia facendo uso di un richiamo acustico vietato per attrarre le anatre selvatiche. In particolare veniva utilizzato un telefono cellulare dotato di un'applicazione dedicata alla riproduzione dei canti degli uccelli, collegato a una cassa bluetooth per amplificare il suono e aumentarne la portata, configurando così un illecito penale.

