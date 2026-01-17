Un nuovo sito e un'app dedicati alle piante urbane consentono di esplorare e mappare la flora di sette città italiane, tra cui Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Strumenti utili per conoscere la biodiversità presente nel contesto cittadino, offrendo un modo semplice e accessibile per scoprire le specie vegetali che arricchiscono il paesaggio urbano.

Un sito e una app dedicati alle flore urbane di sette città: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Sono floreurbane.it e Urban Flor@, disponibile gratuitamente sia per iPhone che per Android, realizzati nell’ambito del progetto IDEM FLOS, che ha coinvolto il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, insieme all'Università degli Studi di Trieste, capofila del progetto, e alla Fondazione per la Flora Italiana. Le guide, riccamente illustrate, permettono di identificare la flora spontanea e alcune delle più diffuse piante coltivate nelle sette città. A coordinare il progetto per l’Università di Pisa, Lorenzo Peruzzi del Dipartimento di Biologia, insieme a Gianni Bedini e di Jacopo Franzoni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Ricerca: dall'Università un sito e una app per esplorare e mappare la flora urbana

Leggi anche: Ricerca: Unipi collabora a sito e app per esplorare e mappare la flora urbana

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Proseguono le operazioni di ricerca di Federica Torzullo, 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I primi elementi raccolti, «per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei conf - facebook.com facebook