Riapertura della Stazione marittima Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l' Amministrazione

La riapertura della Stazione marittima di Ancona, prevista per febbraio, rappresenta un passo importante per il rilancio del porto. Confartigianato sottolinea l’importanza di un confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale per garantire un’attuazione efficace e condivisa. La collaborazione tra istituzioni e stakeholder sarà fondamentale per valorizzare questa struttura e sostenere lo sviluppo delle attività marittime e portuali della città.

ANCONA – Nel corso della settimana il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha annunciato che a febbraio si riunirà il tavolo tecnico relativo alla riapertura della Stazione marittima. Saranno presenti anche la Regione Marche, l’Autorità portuale e Rfi. Un’opera prevista, dal sindaco e dal centrodestra, sin dalla campagna elettorale del 2023. Ebbene sul tema è intervenuto anche Luca Bocchino, responsabile Trasporti di Confartigianato imprese Ancona – Pesaro e Urbino: «Stiamo monitorando con attenzione il progetto di riapertura della Stazione Marittima di Ancona – dichiara – e i suoi effetti sulla viabilità, sulla logistica e sul sistema economico cittadino e portuale». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

