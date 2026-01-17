Restare sul pezzo Roma sempre ostica

Restare concentrati e pronti in un contesto competitivo come quello di Roma è fondamentale. La capacità di affrontare con efficacia ogni sfida, mantenendo alta la determinazione e ripetendo con precisione le strategie, rappresenta il cuore del successo per la General Contractor. In un ambiente sempre complesso, è la costanza e la preparazione a fare la differenza.

La capacità di gestire l'eventuale finale punto a punto, la volontà di combattere, l'obbligo di ripetere le prestazioni balistiche alla base di molti - per non dire tutti - i successi stagionali della General Contractor. Novello Carlo V coach Marcello Ghizzinardi indica ai suoi .. lanzichenecchi la strada per un estemporaneo Sacco di Roma intesa come Virtus GVM Pallacanestro 1860 attuale massima rappresentante del basket capitolino, vice capolista del campionato di serie B nazionale (Palatricooli domani palla a due alle 18). Virtus reduce, udite udite, da due sconfitte nelle ultime cinque gare dopo un girone di andata di sole vittorie.

