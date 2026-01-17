Resta gravissimo il pedone investito in centro a Bergamo | al vaglio i filmati delle telecamere

Resta grave il pedone investito nel centro di Bergamo, dopo un incidente che ha coinvolto due auto. Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per determinare le cause dell’accaduto e stabilire quale veicolo abbia violato la precedenza con il semaforo rosso. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire eventuali responsabilità.

Resta in condizioni disperate il 60enne di Bergamo investito giovedì pomeriggio all'incrocio di Porta Nuova, di fronte ai Propilei (lato via Tiraboschi). L'uomo, che è ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni, subito dopo l'investimento aveva perso conoscenza ed era poi andato in arresto cardiaco. Solo il massaggio praticatogli da Massimiliano Manzoni, presidente dei tassisti di Bergamo nonché volontario della Croce Bianca, tra i primi ad accorrere, ha consentito di salvargli la vita. Le sue condizioni restano purtroppo comunque molto gravi e l'uomo è in pericolo di vita: è ricoverato in Terapia intensiva della Neurochirurgia dell'ospedale di Bergamo.

