Repubblica | Napoli contro il Sassuolo cinque cambi | c’è Vergara
Il Napoli si prepara alla sfida contro il Sassuolo con cinque cambi in formazione, tra cui l’inserimento di Vergara. L’obiettivo è tornare alla vittoria per migliorare la posizione in classifica e superare il momento di difficoltà, rafforzando la solidità della squadra e mantenendo un equilibrio tra esperienza e freschezza. La partita rappresenta un'occasione importante per confermare le ambizioni stagionali.
"> NAPOLI – Ricominciare a vincere per scacciare il tabù delle squadre di bassa classifica e rimettere ordine in una graduatoria che si è improvvisamente accorciata. È questo l’imperativo del Napoli, chiamato oggi alle 18 al Maradona a battere il Sassuolo. Dopo il deludente pareggio con il Parma, gli azzurri hanno visto allungarsi la distanza da Inter (+6) e Milan (+3), ma soprattutto hanno sentito il fiato sul collo di Roma e Juventus. Lo scenario è analizzato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che inquadra una partita già decisiva per il cammino degli uomini di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: È il giorno di Vergara, Conte lo lancia dal primo minuto contro il Sassuolo
Leggi anche: Napoli-Sassuolo, Conte pensa anche alla Champions: chance per Vergara dal 1’
Napoli-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Sassuolo (2-0) Serie A 2025; Napoli, per Conte due giornate di squalifica: salterà Parma e Sassuolo; Napoli-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Repubblica: “Napoli, contro il Sassuolo cinque cambi: c’è Vergara” - NAPOLI – Ricominciare a vincere per scacciare il tabù delle squadre di bassa classifica e rimettere ordine in una graduatoria che si è improvvisamente accorciata. napolipiu.com
Napoli-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Conte ancora squalificato, gli azzurri ospitano al Maradona i neroverdi di Grosso per il 21* turno di campionato ... tuttosport.com
Napoli-Sassuolo , Gazzetta di Modena in apertura: "Ma si ferma anche Koné" - Oggi il Sassuolo scenderà in campo al Maradona, per il match valido per la 21a giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com
#Napoli, sottoscritto protocollo Procura della Repubblica e Comando #vigilidelfuoco. Soddisfazione e orgoglio espressi dal Capo Dipartimento, Prefetto Attilio Visconti: “L’accordo - ha detto - rafforza la collaborazione istituzionale su temi, studi e progetti di elev x.com
la Repubblica. . La polizia di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7-8 metri. L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.