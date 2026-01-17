Repubblica | Napoli contro il Sassuolo cinque cambi | c’è Vergara

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Sassuolo con cinque cambi in formazione, tra cui l’inserimento di Vergara. L’obiettivo è tornare alla vittoria per migliorare la posizione in classifica e superare il momento di difficoltà, rafforzando la solidità della squadra e mantenendo un equilibrio tra esperienza e freschezza. La partita rappresenta un'occasione importante per confermare le ambizioni stagionali.

NAPOLI – Ricominciare a vincere per scacciare il tabù delle squadre di bassa classifica e rimettere ordine in una graduatoria che si è improvvisamente accorciata. È questo l'imperativo del Napoli, chiamato oggi alle 18 al Maradona a battere il Sassuolo. Dopo il deludente pareggio con il Parma, gli azzurri hanno visto allungarsi la distanza da Inter (+6) e Milan (+3), ma soprattutto hanno sentito il fiato sul collo di Roma e Juventus. Lo scenario è analizzato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che inquadra una partita già decisiva per il cammino degli uomini di Conte.

