Report | si dimette Guido Scorza componente Garante Privacy

Guido Scorza si è dimesso dalla carica di componente del Garante della Privacy. In un messaggio su Instagram, ha dichiarato di aver deciso di fare un passo indietro nell'interesse dell'ente, annunciando anche la pubblicazione di un video per approfondire le motivazioni della sua scelta. La sua uscita rappresenta un cambiamento significativo all’interno dell’organismo di tutela della privacy in Italia.

Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy. ”Ho deciso di fare un passo indietro nell’interesse del garante della Privacy”, ha scritto su Instagram annunciando un video per spiegare le ragioni della scelta. Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta nata dopo alcuni servizi andati in onda a Report di Sigfrido Ranucci. Cosa c’è nell’inchiesta della procura di Roma Giovedì mattina erano scattati ispezioni e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. Al centro delle inchiesta ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente dell’Authority Pasquale Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

