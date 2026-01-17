report risultati gol della premier league

L’Arsenal mantiene un vantaggio di sette punti sulla squadra di Manchester in Premier League, dopo il pareggio contro il Nottingham Forest al City Ground. La partita, la seconda consecutiva senza vittorie per i Gunners, evidenzia le sfide della squadra nella fase attuale della stagione. I risultati delle ultime giornate influenzano la classifica e il percorso verso il titolo, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione attuale del campionato.

2026-01-17 21:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Arsenal si è portato a sette punti di vantaggio dal Manchester City in testa alla Premier League, ma è stato costretto al secondo pareggio consecutivo nella massima serie con uno stallo contro il Nottingham Forest, quartultimo, al City Ground. Matz Sels con una parata brillante nega Bukayo Saka @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com3SczvuCAKo — Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 17 gennaio 2026 Puoi vedere il testo in tempo reale e gli aggiornamenti delle statistiche come sono avvenuti da Forest vs Arsenal qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

