Replica La Promessa in streaming puntata 17 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, sabato 17 gennaio 2026, torna su Mediaset la soap spagnola La Promessa con la sua puntata del giorno. In questa puntata, Pia sorprende Curro in camera di Cruz e lui le confida di continuare le indagini sulla morte di Jana. Un episodio ricco di colpi di scena che approfondisce le vicende dei personaggi e le loro relazioni.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 17 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Pia sorprende Curro in camera di Cruz e lui le racconta che sta ancora indagando sulla morte di Jana, Pia si offre di aiutarlo. Ricardo confida a Romulo che Ana tenta di riavvicinarsi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 1° gennaio 2026 | Video Mediaset
Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 2 gennaio 2026 | Video Mediaset
Replica La Promessa in streaming puntata 16 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 9 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 11 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 11 gennaio 2026 | Video Mediaset.
Replica La Promessa in streaming puntata 15 gennaio 2026 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it
Segreti di famiglia 3, replica puntata 16 gennaio in streaming | Video Mediaset - Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it
La Forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 Gennaio: Sarp arrestato Nerzi arriva alla festa di D
La storia di Curro sta regalando a #LaPromessa ascolti stellari: anche ieri siamo volati oltre il milione di spettatori pari a uno share del 5,5%, senza contare i tantissimi promisers che seguono su #MediasetInfinity o tramite la replica mattutina. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.