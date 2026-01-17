Replica La Promessa in streaming puntata 17 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 17 gennaio 2026, torna su Mediaset la soap spagnola La Promessa con la sua puntata del giorno. In questa puntata, Pia sorprende Curro in camera di Cruz e lui le confida di continuare le indagini sulla morte di Jana. Un episodio ricco di colpi di scena che approfondisce le vicende dei personaggi e le loro relazioni.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 17 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Pia sorprende Curro in camera di Cruz e lui le racconta che sta ancora indagando sulla morte di Jana, Pia si offre di aiutarlo. Ricardo confida a Romulo che Ana tenta di riavvicinarsi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

