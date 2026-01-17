Renzi rilancia il progetto della Casa riformista | Margherita 4.0 o cosa diversa fa vincere o perdere le elezioni

Matteo Renzi riprende il progetto della Casa Riformista, sottolineando l'importanza di una nuova formazione politica per il centro. In un messaggio diretto, invita a riflettere sulla necessità di un'alternativa al Partito Democratico attuale, puntando su una casa riformista aperta e inclusiva. L’obiettivo è rafforzare un’area politica che possa rappresentare chi desidera un cambiamento reale, contribuendo a orientare il futuro del centro riformista italiano.

L'appello a chi non si riconosce più nel Partito democratico. Matteo Renzi torna a delineare il futuro del centro riformista italiano e lo fa con un messaggio chiaro: serve costruire una Casa riformista aperta a chi non crede più nell'attuale Pd. L'intervento è arrivato dal palco dell'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, intitolata Verso una casa riformista. Secondo il leader di Italia Viva, la forma del nuovo soggetto politico non è il punto centrale: può essere una Margherita 4.0 oppure qualcosa di completamente diverso. Ciò che conta davvero, ha spiegato, è il percorso politico e umano di chi decide di partecipare.

