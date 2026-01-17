Renzi | partita è aperta niente veti e costruiamo Casa Riformista

Il dibattito politico si concentra ora sulla costruzione di un'alleanza stabile, senza preclusioni o veti tra le forze coinvolte. Renzi sottolinea che la partita è ancora aperta e che l’obiettivo è creare una Casa Riformista, basata su dialogo e collaborazione, lasciando alle spalle le tensioni del passato legate ai veti tra i diversi schieramenti.

Milano, 17 gen. (askanews) – "Questo tema dei veti ai 5 Stelle e dei veti dei 5 Stelle è un tema di passato, ampiamente passato. Nel 2027 si vota per le elezioni politiche, o vince la Meloni o vince il centrosinistra. Io credo che non ci sia nessuno nel centrosinistra, né tra i centristi né tra la sinistra radicale, che si possa permettere il lusso di mettersi a litigare per perdere. Perché è talmente ampia, significativa e seria la posta in gioco che pensare oggi che si possa metterci a rinfacciare i veti è folle. Quindi io sono molto convinto che si debba vincere con il centrosinistra a livello nazionale, credo che i risultati siano risultati che stanno dimostrando anche nei sondaggi che la partita è aperta".

