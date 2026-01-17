Remigrazione confermato il corteo nazionale in città | Uniti sotto il tricolore

Il prossimo 24 gennaio a Piacenza si terrà una manifestazione nazionale promossa dal comitato Remigrazione, con lo slogan

"È l'ora della Remigrazione, è l'ora della Riconquista!" questo lo slogan dell'omonimo comitato che ha indetto una manifestazione a Piacenza il 24 gennaio e che - nei giorni scorsi - ha creato un ampio dibattito, anche e specialmente politico. «Confermiamo la mobilitazione nazionale e il corteo che partirà alle 16 con ritrovo in piazzale Milano», dicono in una nota» «È da una delle città più colpite dalla piaga dell'immigrazione incontrollata che intendiamo ribadire, con una nuova iniziativa di piazza di carattere nazionale, la necessità che l'Italia - sostengono - adotti misure radicali che portino finalmente per davvero all'inversione dei flussi migratori e all'espulsione di criminali e clandestini». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

COMITATO REMIGRAZIONE E RICONQUISTA * PIACENZA: «IL 24 GENNAIO CONFERMATO IL CORTEO NAZIONALE, TUTTI UNITI SOTTO IL TRICOLORE» - Piacenza, 17 gennaio – Il Comitato Remigrazione e Riconquista, promotore della legge di iniziativa popolare per attuare la Remigrazione anche in Italia, conferma la mobilitazione nazionale a Piacenza ... agenziagiornalisticaopinione.it