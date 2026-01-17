Regole per falò in sicurezza Altezza accensione e sfottò

Da lanazione.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per garantire la sicurezza durante i falò, è fondamentale seguire alcune regole essenziali. L’altezza del fuoco, le modalità di accensione e il rispetto delle distanze sono elementi chiave per prevenire incidenti. Il sindaco Jacopo Ferri ha ribadito l’importanza di rispettare le normative, affinché gli eventi si svolgano in modo sicuro e responsabile, tutelando la comunità e l’ambiente.

E’ l’ora dei falò ma quest’anno il sindaco Jacopo Ferri, già nell’approssimarsi delle date tradizionali, aveva chiesto ai fuochisti un rispetto particolare delle regole organizzative degli eventi di cui il Comune si assume le responsabilità. La pira non potrà superare gli 11 metri in altezza, dovrà essere montata solo a mano, con l’aiuto di scale (da adoperare in piena sicurezza) e l’utilizzo di mezzi meccanici soli per installare pali e teli. All’accensione potrà provvedere un massimo di 40 fuochisti. Il sindaco ha sottolineato il rispetto della leale competizione tra avversari nelle fasi di preparazione delle fascine per evitare casi e inconvenienti del passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

regole per fal242 in sicurezza altezza accensione e sfott242

© Lanazione.it - Regole per falò in sicurezza. Altezza, accensione e sfottò

Leggi anche: Niente falò dell'Immacolata per l'8 dicembre: l'amministrazione ha imposto il divieto di accensione

Leggi anche: Accensione riscaldamento Roma 2025: date, orari e regole

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.