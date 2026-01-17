La Reggiana ha subito la quinta sconfitta consecutiva, perdendo in casa contro il Cesena per 2-1 nel derby. La squadra granata si trova ora in una posizione difficile, con 20 punti e la zona playout ormai vicina, mentre Bari e Spezia, rispettivamente a 17 punti e con una partita in meno, continuano a minacciare la classifica.

La Reggiana è in un tunnel negativo: il Cesena sbanca Reggio per 2-1 e infligge ai granata la quinta sconfitta di fila, con la zona playout che, con 20 punti, ormai è praticamente realtà (in attesa di Bari e Spezia, a quota 17 e con una gara in meno). Fischi della curva dopo il triplice fischio, quando la squadra è andata sotto al settore (con Rozzio in testa al gruppo). Un copione già visto: per la prestazione in realtà il pari sarebbe stato più giusto: clamoroso palo di testa di Portanova nel secondo tempo sotto di 2-1, per esempio. I granata da tempo pagano davvero care ingenuità colossali: il Cesena ha segnato al 30’ su rigore di Shpendi (ingenuo fallo di Charlys su Berti) e nella ripresa su una ripartenza sempre con l’albanese, con tutta la difesa reggiana sorpresa, Motta compreso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, occhio: quinta sconfitta di fila. Il Cesena si prende il derby per 2-1

Leggi anche: Spoleto, porta stregata. Quinta sconfitta di fila. Federici lancia l’Olympia

Leggi anche: Quinta sconfitta di fila per l'Audace Cerignola: dal sogno chiamato 'B' alla zona retrocessione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Reggiana sconfitta da Venezia - I biancorossi, sul parquet di casa del Palabigi, hanno ceduto contro Venezia, incassando la quinta sconfitta consecutiva in ... rainews.it

La Reggiana gioca, il Padova vince: sconfitta che brucia al Città del Tricolore - 1 per i granata a cui sarebbe andato stretto anche il pari; Reinhart aveva pareggiato il gol di Sgarbi con un tiro strepitoso, ma nel finale Seghetti ha regalato i 3 punti ai suoi. ilrestodelcarlino.it

Calcio, Reggiana sconfitta in casa dell'ultima in classifica - Nella 17esima giornata di Serie B, cade la Reggiana, che torna da Pescara con la seconda sconfitta consecutiva. rainews.it

L'ARBITRO Sarà Simone Galipò della sezione di Firenze l'arbitro di Reggiana-Cesena. Assistenti Grasso e Ceolin; quarto ufficiale Crezzini, al Var Cosso e Avar Mariani. Galipo' ha arbitrato la Reggiana nella sfida contro il Frosinone (0-1). Galipò è al secondo - facebook.com facebook