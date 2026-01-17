Referendum giustizia il Pd lancia il No

Il Partito Democratico della Città di Rimini apre la campagna referendaria contro la riforma della giustizia promossa dal ministro Nordio con un incontro pubblico dal titolo "Riforma della giustizia, le ragioni del No". L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio alle ore 21, presso la sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e realtà civiche impegnate nella mobilitazione nazionale in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Tra gli ospiti di rilievo interverranno la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando (foto) e il magistrato Daniele Paci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum giustizia, il Pd lancia il No Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Via alla raccolta firme. Pd per il no (con dubbi) Leggi anche: Schlein lancia la crociata per il "no" al referendum, ma un pezzo di Pd non ci sta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Referendum giustizia, il Pd lancia il No; Referendum giustizia, presentato comitato del No con Schlein e Conte; Referendum sulla giustizia, il campo largo lancia la campagna per il No; Riforma della giustizia, Ceccanti: «I Sì al referendum arriveranno anche da chi sta con Schlein». Referendum giustizia, il Pd lancia il no - Il Partito Democratico della Città di Rimini apre la campagna referendaria contro la riforma della giustizia promossa dal ministro ... msn.com

