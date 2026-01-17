Referendum costituzionale confronto pubblico a Napoli promosso da AIGA

La Sezione AIGA di Napoli, insieme all’Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, organizza un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale. L’evento mira a illustrare e analizzare gli aspetti principali dal punto di vista giuridico e istituzionale, offrendo un'occasione di approfondimento e dibattito per cittadini, professionisti e interessati.

La Sezione AIGA di Napoli, in collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, promuove un incontro pubblico dedicato all'analisi dei principali aspetti giuridici e istituzionali del prossimo Referendum Costituzionale. L'evento si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 16.00 presso il Teatro Il Pozzo e il Pendolo, in Piazza San Domenico Maggiore, n.3 a Napoli, ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza. I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Presidente Nazionale AIGA Avv.

