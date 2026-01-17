Record Pio Esposito contro l’Udinese ancora decisivo! Con l’assist a Lautaro c’è un dato in cui primeggia in Serie A | ecco quale

Pio Esposito si conferma elemento chiave per l’Inter, dimostrando ancora una volta la propria incisività contro l’Udinese. Con l’assist fornito a Lautaro, il giovane talento si distingue in Serie A in un dato particolare, consolidando la sua posizione tra i più efficaci del campionato. Un risultato che evidenzia la crescita e l’importanza del giocatore nel contesto della stagione nerazzurra.

Inter News 24 Record Pio Esposito, contro l’Udinese ancora decisivo! Tandem perfetto con Lautaro: la statistica che lo mette in vetta al campionato. Altro giro, altro assist per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, sempre più determinante nelle ultime uscite dei nerazzurri. Ancora una volta il destinatario è stato Lautaro Martínez, capitano e punta di riferimento della squadra, a conferma di un’intesa che sta diventando un fattore strutturale nel rendimento offensivo interista. Dopo aver inciso in Inter-Lecce, gara decisa da un gol pesantissimo da tre punti, Pio Esposito ha lasciato nuovamente il segno nella trasferta di Udine, confezionando il passaggio decisivo per la rete dell’1-0 firmata dal “Toro”. 🔗 Leggi su Internews24.com

