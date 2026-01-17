REAZIONE A CATENA | RAI1 CONFERMA PINO INSEGNO E ANNUNCIA LE DATE UFFICIALI

Reazione a Catena, giunto alla sua 20ª edizione, conferma la presenza di Pino Insegno come conduttore e annuncia le date ufficiali. Il programma, ormai consolidato nel panorama televisivo italiano, continua a rappresentare un appuntamento di riferimento durante l’estate, attirando un pubblico fedele e appassionato. La storica trasmissione si conferma come uno dei principali intrattenimenti di Rai1, mantenendo intatta la sua tradizione di competizione e divertimento.

Reazione a Catena festeggia quest’anno la 20° edizione. Un importante traguardo per uno dei game show più amati e seguiti dagli italiani nonché tra i simboli dell’estate in tv. Al timone ritroveremo Pino Insegno, confermato dai vertici della tv pubblica nel preserale di Rai1. Si era mormorato di un ritorno di Gabriele Corsi che invece sarà impegnato a tempo pieno sul Nove tra nuovi e rodati format. Torneranno anche i giochi più amati, qualche novità come sempre e le sfide sulla lingua italiana. In ogni puntata di Reazione a Catena due squadre, composte da tre giocatori, si sfideranno tra “ Catene musicali ”, “ Una tira l’altra ” e “ Intese vincenti ”, “ Le parole mancanti ” dove indovinare le parole che mancano per completare una notizia e “ La sillaba fortunata ” dove la sorte si affianca all’acume per arrivare alla soluzione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

