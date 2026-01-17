reanimal un viaggio oscuro e irto di pericoli alla ricerca di un nuovo posto da chiamare casa

Reanimal, la nuova IP di Tarsier Studios, invita i giocatori in un viaggio oscuro e pericoloso alla scoperta di un nuovo luogo da chiamare casa. Successore di Little Nightmares, rappresenta un’evoluzione del concept originale, mantenendo l’atmosfera inquietante e il design ricercato che hanno caratterizzato il successo del team. Un’esperienza che combina tensione e atmosfere suggestive, ideale per chi apprezza narrazioni immersive e ambientazioni disturbanti.

La nuova IP di Tarsier Studios è il vero erede di Little Nightmares, un’evoluzione del concept di gioco che ha reso grande la prima opera del team. Il genere horror è nato come una nicchia ed è stato per anni considerato trash, ma con il passare del tempo ha guadagnato sempre maggiore considerazione e pubblico, meritando persino una rivalutazione. Il perché le persone amino vivere esperienze spaventose è tuttora materia di dibattito tra gli psicologi, ma una delle ragioni probabilmente è che questi prodotti portano a galla e danno forma ai timori con cui ognuno di noi è costretto a convivere. Pensate a come i ricordi di una persona amata e purtroppo venuta a mancare possano tramutarsi in una presenza costante e ingombrante e come questa presenza possa essere incanalata nella figura di un fantasma che infesta una casa. 🔗 Leggi su Esports247.it

Scopri tutto su Reanimal in soli 60 secondi: il mondo degli animali come non l'hai mai visto - THQ Nordic e Tarsier Studios, il team dietro Little Nightmares I e II, svelano tutto ciò che c'è da sapere sull'attesissimo Reanimal.

Reanimal è in fase gold: il nuovo horror cooperativo di Tarsier Studios arriverà il 13 febbraio 2026

Reanimal: l'horror cooperativo con animali terrificanti torna a mostrarsi in un nuovo trailer - Tarsier Studios, noto per aver creato la serie Little Nightmares, è tornato a mostrare il suo nuovo gioco durante il Future Games Show del 20 marzo.

