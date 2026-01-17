Real Sociedad-Barcellona | formazioni statistiche e anticipazioni

Ecco le informazioni principali sulla prossima sfida tra Real Sociedad e Barcellona, con dettagli sulle formazioni, statistiche e anticipazioni. In questo articolo, troverete un’analisi obiettiva e aggiornata, utile per seguire l’evento con chiarezza e precisione. La partita si svolgerà nel contesto della stagione 2026, offrendo spunti su aspettative e possibili sviluppi. Di seguito, le informazioni essenziali per conoscere meglio questa sfida.

2026-01-16 20:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita. Il Barcellona spera di produrre una prestazione in trasferta più convincente domenica quando tornerà in campo nella Liga contro la Real Sociedad. I Blaugrana hanno vinto la trasferta l'ultima volta in campionato, battendo i vicini dell'Espanyol 2-0. Tuttavia, solo una serie di parate dell'ex portiere dell'Espanyol Joan Garcia ha impedito alla sua ex squadra di passare in vantaggio, prima che i gol nel finale di Dani Olmo e Robert Lewandowksi sigillassero la vittoria del derby.

I due scudetti sono stati i momenti più belli della storia della Real Sociedad, uno dei club più antichi e che, dopo essere stata considerata una squadra ascensore, negli ultimi tempi è diventata degna di essere stabile nella Liga. Celayeta, Gorriz, Kortabarria, Ol - facebook.com facebook

Il #Dortmund rischia con l'Eintracht, poi trova il pari al 96°. La Real Sociedad stende il Getafe x.com

