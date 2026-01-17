Real Madrid la rumorosa protesta dei tifosi | Blancos sommersi dai fischi

Il Real Madrid sta affrontando un periodo complicato, segnato da recenti risultati negativi e cambiamenti nella guida tecnica. Dopo alcune sconfitte e l’eliminazione da competizioni importanti, i tifosi mostrano insoddisfazione, esprimendo il loro disappunto con fischi e proteste. La squadra si trova attualmente in seconda posizione in Liga e occuperà un ruolo difficile anche in Champions League, in un momento di sfide e incertezze.

