Real Madrid la rumorosa protesta dei tifosi | Blancos sommersi dai fischi
Il Real Madrid sta affrontando un periodo complicato, segnato da recenti risultati negativi e cambiamenti nella guida tecnica. Dopo alcune sconfitte e l’eliminazione da competizioni importanti, i tifosi mostrano insoddisfazione, esprimendo il loro disappunto con fischi e proteste. La squadra si trova attualmente in seconda posizione in Liga e occuperà un ruolo difficile anche in Champions League, in un momento di sfide e incertezze.
(Adnkronos) – Il Real Madrid sta attraversando il momento più difficile della sua storia recente. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Spagnola, l’esonero dell’allenatore Xabi Alonso e l’eliminazione dalla Coppa del Re, i Blancos sono al momento secondi dietro al Barcellona in Liga e settimi nella superclassifica della fase campionato di Champions League. Insomma, troppo poco per tifosi abituati a fare man bassa di trofei in ogni stagione. Proprio per questo, i sostenitori dei Blancos hanno dato il via a una rumorosa protesta al Bernabeu durante la sfida di campionato di oggi contro il Levante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
