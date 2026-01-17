Rassegna ragazzi La cameretta di Laura al Teatrino del Piano
Oggi e domani alle ore 18, al Teatrino del Piano di Ancona, si tiene lo spettacolo
Spettacolo per ragazzi oggi e domani pomeriggio (ore 18) al Teatrino del Piano di Ancona. E’ ‘ La cameretta di Laura ’, una produzione di Marche Teatro firmata da Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e Natascia Zanni, e interpretato dalle stesse Rinaldi e Zanni. ‘Laura è una bambina come ce ne sono tante e ha una cameretta né grande né piccola, con un letto così e cosà, una libreria con i suoi giochi, i soprammobili e una finestra dalla quale si vede il cielo, proprio come ce ne sono tante’, si legge nella presentazione dello spettacolo. ‘Laura è molto orgogliosa della sua cameretta, eppure la sera, quando si spegne la luce per andare a dormire, le sembra di trovarsi in un luogo diverso da tutti gli altri, in uno spazio che pare non somigliare affatto a quella cameretta che lei conosce così bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: A Castelfranco Piandiscò al via la rassegna teatrale per ragazzi
Leggi anche: X Factor 2025, la finale a Napoli: Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere i finalisti e Laura Pausini. Dove vederla e il piano traffico
Rassegna ragazzi, La cameretta di Laura al Teatrino del Piano; Lo spettacolo La Cameretta di Laura si sposta al Teatro delle Muse.
Rassegna ragazzi, "La cameretta di Laura" al Teatrino del Piano - E’ ‘ La cameretta di Laura ’, una produzione di Marche Teatro firmata da Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e ... msn.com
LA RASSEGNA "VEREGRA CHILDREN WINTER" OER RAGAZZI E FAMIGLIE Ormai manca poco per la nuova edizione della rassegna di teatro per ragazzi e famiglie “Veregra Children Winter” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monteg - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.