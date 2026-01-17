Rapine e aggressioni alla fermata del bus a San Leonardo Vignali | Quartiere ostaggio della microcriminalità

Le recenti rapine e aggressioni alla fermata dell’autobus nel quartiere San Leonardo evidenziano un aumento della microcriminalità nella zona. Vignali sottolinea come questi episodi non siano più eventi isolati, ma indicano una problematica crescente che richiede interventi concreti per garantire la sicurezza dei residenti e dei giovani del quartiere.

“Le ennesime rapine e aggressioni avvenute ai danni di alcuni ragazzi alla fermata dell’autobus nel quartiere San Leonardo è un fatto gravissimo che non può più essere liquidato come un episodio isolato”. Così Pietro Vignali, capogruppo in Consiglio comunale, interviene sugli ultimi casi di cronaca nera che hanno colpito una delle zone più fragili della città. “Ancora una volta San Leonardo torna tristemente agli onori della cronaca – prosegue Vignali – confermando, purtroppo, la veridicità delle denunce che portiamo avanti da anni dentro e fuori il Consiglio comunale. Avevamo ragione quando segnalavamo un progressivo e costante peggioramento della situazione della sicurezza, soprattutto nelle aree frequentate da giovani e giovanissimi”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: "Parma ostaggio della microcriminalità" Leggi anche: Pallini: "Parma è ostaggio della microcriminalità. Basta, la misura è colma" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Passeggero aggredito e derubato alla fermata del bus a Novara: fermato dalla polizia un 24enne; Paura all'Esselunga: ruba alcolici e prende a calci le porte, clienti in fuga; Ruba vestiti al centro commerciale di Novara: fermato e denunciato. Aggressione sul bus a Novara, individuato il presunto rapinatore: la ricostruzione minuto per minuto - È successo in pochi minuti, su un autobus di linea, davanti a passeggeri che hanno assistito senza poter intervenire. giornalelavoce.it

