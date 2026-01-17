Rapina un uomo sul treno col coltello | arrestato

Un uomo di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato per aver rapinato un passeggero a bordo di un treno regionale domenica scorsa, utilizzando un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’autore e di recuperare eventuali oggetti sottratti. L’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

Come confermato dalla questura di Lecco, non si è trattato di una semplice aggressione, ma di un vero tentativo di rapina con arma bianca. A vivere attimi di grande paura è stato un cittadino brasiliano che stava raggiungendo Milano a bordo del convoglio ferroviario Sondrio-Lecco-Milano del primo pomeriggio. Secondo quanto riporta LeccoToday, l'aggressore avrebbe agito con particolare determinazione, minacciando e ferendo la vittima con un coltello al solo scopo di sottrargli il giubbotto. La reazione della vittima e la prontezza del capotreno hanno permesso il rapido intervento dei poliziotti delle Volanti impegnate nel controllo del territorio che, intervenuti con prontezza una volta giunti a Lecco, hanno individuato e bloccato il responsabile a pochi metri dal luogo del fatto. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

