Un uomo di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato per aver rapinato un passeggero a bordo di un treno regionale domenica scorsa, utilizzando un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’autore e di recuperare eventuali oggetti sottratti. L’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

Come confermato dalla questura di Lecco, non si è trattato di una semplice aggressione, ma di un vero tentativo di rapina con arma bianca. A vivere attimi di grande paura è stato un cittadino brasiliano che stava raggiungendo Milano a bordo del convoglio ferroviario Sondrio-Lecco-Milano del primo pomeriggio. Secondo quanto riporta LeccoToday, l'aggressore avrebbe agito con particolare determinazione, minacciando e ferendo la vittima con un coltello al solo scopo di sottrargli il giubbotto. La reazione della vittima e la prontezza del capotreno hanno permesso il rapido intervento dei poliziotti delle Volanti impegnate nel controllo del territorio che, intervenuti con prontezza una volta giunti a Lecco, hanno individuato e bloccato il responsabile a pochi metri dal luogo del fatto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Tenta rapina sul treno armato di coltello: arrestato

Leggi anche: Ragazzino armato di coltello rapina tre persone: una sul bus, l'altra alla fermata metro e l'ultima sul treno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tenta rapina sul treno armato di coltello: arrestato; Terrore sul treno delle Olimpiadi: un folle minaccia i passeggeri con un coltello; Aggressione con un coltello sul treno Sondrio-Milano Centrale; Uomo aggredito con un coltello sul Tirano-Milano.

Rapina un uomo sul treno col coltello: arrestato - Come confermato dalla questura di Lecco, non si è trattato di una semplice aggressione, ma di un vero tentativo di rapina con arma bianca. monzatoday.it