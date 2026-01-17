Rapina al supermercato 40enne viene bloccato dai clienti

Un uomo di 40 anni è stato fermato dai clienti dopo aver tentato di rapinare un supermercato. Secondo quanto ricostruito, avrebbe aspettato che si aprisse il cassetto del registratore di cassa, prelevando il denaro invece di pagare la merce, e poi avrebbe cercato di fuggire. L’intervento dei presenti ha impedito l’ulteriore fuga, consegnando l’autore del gesto alle autorità.

Avrebbe aspettato che si aprisse il cassetto del registratore di cassa e, invece di pagare la merce al supermercato, avrebbe preso i soldi per poi tentare di fuggire. Ma il presunto responsabile è finito in manette. Un finto cliente diventato rapinatore quando la cassiera ha cercato di impedirgli di prendere l’incasso, rimanendo anche ferita nella colluttazione che ne è seguita. Poi l’intervento degli altri clienti ha permesso alla polizia di bloccare rapidamente il presunto responsabile della rapina al market. L’episodio si è verificato in un negozio di Perugia, in via Annibale Vecchi. Nello specifico l’uomo, con precedenti di polizia, dopo essersi avvicinato alla cassa del locale, avrebbe atteso l’apertura del registratore, prendendo dall’interno del denaro contante per un valore di 310 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina al supermercato, 40enne viene bloccato dai clienti Leggi anche: Paura al supermercato. Rapina a mano armata. Clienti nel magazzino Leggi anche: Rapina a mano armata al supermercato: pistola puntata contro cassiera e clienti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rapina al supermercato, 40enne viene bloccato dai clienti; La Polizia di Stato arresta un 40enne ritenuto responsabile di una rapina ad un supermercato; Perugia, rapina al supermercato di Elce: arrestato 40enne, ferita la cassiera; Finge di aspettare il resto, poi svuota il registratore di cassa: 40enne arrestato per rapina. Perugia, rapina in un supermercato: arrestato 40enne. Cassiera ferita lievemente - Un uomo di 40 anni è stato arrestato giovedì mattina a Perugia perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta all’interno di un supermercato di via Annibale Vecchi, a Elce. umbria24.it

Perugia, rapina un supermercato col tagliaunghie. Bloccato dai clienti: «L'abbiamo placcato» - «È entrato rapido, si è fiondato sul registratore di cassa e ha preso i soldi. ilmessaggero.it

Ruba 310 euro dalla cassa di un supermercato e aggredisce la cassiera: arrestato un 40enne - Un uomo di 40 anni si era avvicinato alla cassa del supermercato per attendere l'apertura del registratore e sottrarre 310 euro. corrieredellumbria.it

Furto in un supermercato a Cerignola

Perugia, rapina in un supermercato: arrestato 40enne. Cassiera ferita lievemente x.com

Rapina, #arresto immediato dopo la #fuga tra i #clienti del market #cassiera #denaro #Emergenza #indagini #INTERVENTO #passamontagna #perquisizione #perugia #poliziadistato #rapina #sicurezza #supermercato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.