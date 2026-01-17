Ralph Fiennes dà il meglio di sé in 28 anni dopo | Il tempio delle ossa

Dopo 28 anni, Ralph Fiennes torna a dimostrare la sua versatilità con

Sembra quasi blasfemo dire che Ralph Fiennes, uno degli attori cinematografici britannici più affidabili, stia dando il meglio di sé in quello che molti descriverebbero come un paio di film di zombi. In fondo, la sua filmografia l'ha visto al top più volte. Basta pensare a Quiz Show, Schindler's List, Il paziente inglese, The Constant Gardener, Grand Budapest Hotel. Conclave. E poi, a Voldemort, un'altra dimostrazione dell'incredibile impegno che mette nelle cose a prescindere dall'incarico. Tutto vero, eppure la sua interpretazione in 28 anni dopo: Il tempio delle ossa di Nia DaCosta è qualcosa di speciale, tra una sfacciataggine senza pari, vulnerabilità fisica e un vivido pathos emotivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Ralph Fiennes e Chi Lewis-Parry su 28 anni dopo: Il tempio delle ossa

