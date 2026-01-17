Raid vandalico a Noto individuati tre minorenni | imbrattati edifici e monumenti della città barocca

La polizia di Noto ha identificato tre minorenni responsabili di atti vandalici che hanno imbrattato edifici e monumenti della città barocca, patrimonio dell’umanità UNESCO. Gli episodi, avvenuti nei giorni scorsi, hanno suscitato preoccupazione tra residenti e autorità. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di individuare i responsabili, contribuendo a tutelare il patrimonio storico e culturale della città.

Imbrattati edifici e monumenti della città barocca. La polizia ha identificato i responsabili degli atti vandalici avvenuti nei giorni scorsi a Noto, splendida città barocca del Siracusano riconosciuta come patrimonio dell'Umanità Unesco. Denunciati tre ragazzi, uno ha meno di 14 anni. Gli autori del raid sono tre minorenni, uno dei quali non ha ancora compiuto 14 anni. L'individuazione è stata possibile grazie a una attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in città. I giovani sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Catania.

