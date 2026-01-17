Raid o intesa Trump sbaglia sempre Allora esporti la democrazia in Uk

Le posizioni di Donald Trump sono spesso fonte di divisione e controversie. La sua politica estera, a volte percepita come incoerente, solleva questioni sulla gestione della democrazia e dei diritti umani. In un contesto internazionale complesso, è importante analizzare con attenzione le scelte e le implicazioni di interventi o non interventi, anche nel Regno Unito, dove le dinamiche politiche e giudiziarie mostrano aspetti diversi rispetto ad altre realtà globali.

Se interviene in Venezuela passa per imperialista, se non lo fa in Asia pensa solo ai suoi affari. Tanto vale ordire un bel regime change nel Regno Unito, dove vengono nascosti i crimini ma si arresta per dei commenti. Anche la politica estera è fatta di dilemmi morettiani: mi si nota di più se bombardo o non bombardo? Se esporto la democrazia o se mi faccio gli affari miei incurante del mondo? Questioni complicatissime da sciogliere, sebbene pure la destra talvolta tentenni, soprattutto per la sinistra italiana. La quale sembra aver optato per un modello di intervento veltroniano: esportiamo la democrazia ma anche no.

