Querzoli sfida d’alta quota Life365eu brividi in coda

Querzoli si prepara alla sfida di alta quota contro La Nef Re Salmone a Forlì, oggi alle 17.30 al PalaBellini di Osimo. Una partita importante che chiuderà la prima parte della regular season, offrendo un momento di confronto tra due formazioni di rilievo. Life365.eu seguirà l’evento, offrendo aggiornamenti su questa sfida tra pesi massimi nel contesto dei playoff.

Querzoli, quanto vali? Forlì all’esame La Nef Re Salmone, oggi (ore 17.30) al PalaBellini di Osimo, in uno scontro al calor bianco tra pesi massimi, ammantato del profumo inebriante dei playoff, che chiuderà la prima parte della regular season. Sono due le lunghezze che marcano la distanza tra i ‘senza testa’, secondi alle spalle della capolista Sab Group Rubicone, e la banda Visani, che scende nelle Marche col morale alle stelle – è in serie positiva da cinque turni, come peraltro i padroni di casa – e propositi bellicosi per non fare prigionieri e prendersi tutto, consapevole che servirà la partita perfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

