Quella stagione perfetta - lo scudetto dell' Alidea Catania di volley | Tiziana Pizzo presenta il suo libro

Da palermotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 gennaio alle 17, presso il teatro del Seminario di Piana degli Albanesi, si terrà la presentazione di

Domenica 18 gennaio, alle ore 17, al teatro del Seminario diocesano di Piana degli Albanesi, la Banca del Tempo "Insieme - Ore per Hora" organizza la presentazione del libro: “Quella Stagione Perfetta”, la storia dell'unica squadra femminile di pallavolo che ha vinto lo scudetto. Saranno presenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lo Scrittore Alessandro Vergni di Sansepolcro presenta il suo libro a Grosseto

Leggi anche: Lo scrittore Giulio Locatelli presenta il suo ultimo libro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Insuperabili II Livello, stagione perfetta: il racconto del trionfo di Pilatu, Parrini e Marendino: - Una stagione da incorniciare, costruita passo dopo passo e culminata con un trionfo che va oltre il risultato sportivo. tuttosport.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.