Quella stagione perfetta - lo scudetto dell' Alidea Catania di volley | Tiziana Pizzo presenta il suo libro

Il 18 gennaio alle 17, presso il teatro del Seminario di Piana degli Albanesi, si terrà la presentazione di

Domenica 18 gennaio, alle ore 17, al teatro del Seminario diocesano di Piana degli Albanesi, la Banca del Tempo "Insieme - Ore per Hora" organizza la presentazione del libro: "Quella Stagione Perfetta", la storia dell'unica squadra femminile di pallavolo che ha vinto lo scudetto. Saranno presenti.

