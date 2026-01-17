Quei varesotti razzisti
In un contesto di crescente tensione sociale, è importante riflettere su comportamenti e atteggiamenti che alimentano divisioni. Questo testo si propone di approfondire il fenomeno dei comportamenti razzisti a Varese, sottolineando l’importanza di un dialogo rispettoso e basato sui valori di tolleranza. Escludiamo ogni forma di giustificazione o esaltazione di comportamenti violenti, promuovendo un approccio equilibrato e responsabile.
Detestiamo l'esaltazione dei giustizieri della notte e siamo alieni da facili populismi etno-leghisti. Ma, da lettori di giornali, ci domandiamo: «Esiste ancora la realtà? E i fatti? O esistono solo le narrazioni sulla realtà e sui fatti?». Ci è capitato di chiedercelo leggendo gli articoli che i grandi quotidiani hanno dedicato alla tragedia di Lonate Pozzolo, comune del Varesotto dove un ragazzo (italiano) ha subito dentro casa, da parte di un altro ragazzo (rom), un tentativo di rapina e una violenta aggressione, cui ha reagito ferendo con una coltellata il ladro. Che è morto dopo che i suoi complici lo hanno scaricato come un sacco di spazzatura davanti a un ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
