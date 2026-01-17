Quei ciak da storia a cinque cerchi

Le Olimpiadi rappresentano un momento di grande richiamo anche per il cinema, che ne cattura l’essenza attraverso immagini di sport, passione e sfide umane. Questi eventi sono più di semplici competizioni sportive; sono simboli di valori, ideali e storia. Il rapporto tra i Giochi e il cinema riflette la complessità di un momento in cui l’eroismo e la narrazione si intrecciano, offrendo uno sguardo approfondito sulla cultura e l’identità globale.

Le Olimpiadi hanno sempre attirato il cinema come una calamita. Non solo per la spettacolarità dei corpi in movimento, per l'epica della competizione o per la tensione della sfida, ma perché i Giochi sono un luogo simbolico: uno spazio in cui l'ideale incontra la propaganda, l'eroismo individuale si scontra con la Storia. Il cinema, che nasce quasi insieme alle Olimpiadi moderne, lo ha capito subito. Il primo grande film sui cinque cerchi nasce dall'ossessione per la propaganda della dittatura più feroce del secolo scorso. È Olympia (1938) di Leni Riefenstahl, il film sportivo più influente e controverso mai realizzato.

Those five-ring story takes - From the Nazi propaganda of 'Olympia' to the religion of 'Chariots of Fire', the Games have inspired great directors and have become intertwined with current events. sport.quotidiano.net

