Giovanni Franzoni si distingue a Wengen per aver accumulato, tra discesa e superG, la somma di denaro più alta del fine settimana. Con questa performance, si conferma come l’atleta più ricco del Lauberhorn, consolidando la sua posizione tra i protagonisti delle competizioni sulle nevi svizzere. Un risultato che sottolinea il suo successo e la sua capacità di raggiungere traguardi importanti in questo contesto sportivo.

L’uomo più ricco del Lauberhorn: Giovanni Franzoni può salutare Wengen con questo simpatico appellativo, dopo aver guadagnato la somma di denaro più alta del fine settimana sulle nevi svizzere. Il lombardo è letteralmente esploso in una delle località più iconiche e simboliche del Circo Bianco: il fine settimana si era aperto con la vittoria nel superG (scendendosi con il numero 1) ed è poi proseguito con il terzo posto nella mitica discesa (accorciata, presentandosi al cancelletto di partenza con il numero 28). Combinando i risultati nelle due gare veloci, il 24enne è stato il migliore in assoluto: lo svizzero Marco Odermatt ha vinto la discesa dopo il quarto posto in superG, l’austriaco Stefan Babinsky è stato secondo in superG e poi 33mo in discesa; lo svizzero Franjo Von Allmen ha completato il podio in superG ed è stato quarto in discesa; l’austriaco Vincent Kriechmayr ha chiuso al secondo posto in discesa e al 12mo in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Giovanni Franzoni a Wengen tra discesa e superG? L’uomo più ricco del Lauberhorn!

