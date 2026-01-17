Quando si incrocia il Bologna, si riaccende il confronto tra appassionati di lungo corso. Il calcio italiano, con le sue tradizioni, mantiene vivo il ricordo di un passato che ancora influenza il presente. In un momento di cambiamenti, il richiamo alle squadre storiche come il Bologna evidenzia come la nostalgia e i valori di una volta siano ancora centrali nel cuore dei tifosi e degli appassionati.

C’è il Bologna. Quindi: Italiano. Qualcuno dirà: ma è storia andata, è il passato. Vero. Giusto. Il problema è che, considerato il momento, la visione retroattiva del tifo spesso e volentieri indugia sulla Fiorentina che è stata. Le polemiche tra seguaci del giochista Italiano e quelli del pragmatico Palladino continuano a confrontarsi tra di loro, soprattutto sui social, dove non mancano mai quelli che, oltre a giudicare la prova della Fiorentina, danno un’occhiata ai risultati di Bologna e Atalanta, sfottendosi a vicenda intorno a un presente che con quello è stato ci azzecca il giusto. Tutto questo dribblando il buon Vanoli, l’uomo che sta lottando coi suoi per salvare la pelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quando si incrocia il Bologna si riaccende il duello tra nostalgici. Il giochista Italiano che non passa di moda

