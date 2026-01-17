Quando lo sci alpino oggi in tv | orari discese Tarvisio e Wengen startlist canali streaming

Ecco gli orari e le informazioni sulle prossime discese di sci alpino in tv, con dettagli su Tarvisio e Wengen. Troverete orari, startlist, canali e opzioni di streaming per seguire le competizioni. Una guida utile per gli appassionati che desiderano rimanere aggiornati sugli appuntamenti del fine settimana, nel rispetto del calendario e delle trasmissioni ufficiali.

Il sabato degli appassionati del Circo Bianco promette scintille e grandi emozioni. Il fine settimana si è già tinto di azzurro, la speranza è che il tricolore possa continuare a sventolare. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile propone la discesa libera di Wengen, partenza prevista alle 12:30, mentre in campo femminile è il momento della discesa libera di Tarvisio, partenza prevista alle 10:45. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 In Svizzera Giovanni Franzoni ha colto il suo primo trionfo nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Tarvisio e Wengen, startlist, canali, streaming Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Tarvisio e Wengen, tv, streaming Leggi anche: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio, startlist, streaming Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Zauchensee e slalom Adelboden, startlist, streaming; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Rassat vince lo slalom di Adelboden, Vinatzer 17°. Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a Tarvisio e la Discesa maschile a Wengen: orari e programma - A Wengen andrà in scena la discesa maschile mentre a Tarvisio ci sarà la discesa femminile: quali saranno gli azzurri in gara e dove vederla, in tv e ... fanpage.it

