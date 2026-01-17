Oggi in tv Italia-Georgia, primo match del secondo turno agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. Dopo aver vinto il Gruppo D, l’Italia affronta la Georgia nel Gruppo F. Ecco orario, programma e come seguire l’incontro in streaming. Una fase importante per le ambizioni della squadra azzurra in una competizione che vede in corsa le migliori nazionali europee.

Torna in acqua il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, dopo aver vinto il Gruppo D nella prima fase, è stata inserita nel Gruppo F, ed affronterà nel primo match della seconda fase la Georgia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA DI PALLANUOTO DALLE 15.30 La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima delle tre odierne del raggruppamento ed andrà in scena oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 15.30: nello stesso girone del Settebello si affronteranno alle ore 18.00 Grecia e Turchia ed alle ore 20.30 Croazia e Romania. Nella seconda fase restano validi gli scontri diretti con le squadre qualificate al termine del primo girone: Italia e Grecia partono con 6 punti, mentre Croazia e Romania sono a quota 3, infine partono da quota zero Turchia e Georgia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando Italia-Georgia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Italia-Georgia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Italia-Georgia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere in tv Italia-Georgia, prima partita della seconda fase degli Europei di pallanuoto; LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altro match di rodaggio per il Settebello; Pittsburgh @ Georgia Tech in Diretta Streaming | IT.

Italia-Georgia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming - Torna in acqua il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l'Italia, dopo aver vinto il ... oasport.it