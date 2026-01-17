Quando il palo punisce | da Modena a Mantova la Serie B dei rimpianti

Tra Modena e Mantova, la Serie B si avvia verso la metà stagione, evidenziando come le occasioni mancate e le traverse influenzino la classifica. Alcune squadre pagano la sfortuna sotto porta, mentre altre riescono a capitalizzare le opportunità. Un'analisi equilibrata di un campionato che, tra emozioni e rammarichi, continua a sorprendere e a mantenere alta l'attenzione.

Mauricio Pinilla, quando prese la traversa al 119' di un indimenticabile ottavo di finale col Brasile, ci rimase così male da tatuarselo: "A un centimetro dalla gloria". Ecco, chissà che qualcuno in B non abbia da rimuginare sopra un legno alla pari dell'attaccante cileno. A metà campionato infatti sono parecchie le squadre della seconda serie ad aver ampiamente superato la doppia cifra di pali e traverse colpiti fin qua. La speranza di molte è che non provochino amari rimpianti a maggio. Soprattutto in casa Mantova. Già, due squadre più di tutte hanno di che recriminare osservando gli highlights di questa prima metà di campionato.

