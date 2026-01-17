Dopo anni di film ripiegati su se stessi per scrutare l’interiorità, adesso lo sguardo del cinema vola fuori di sé per atterrare sui conflitti sociali che dilaniano la nostra epoca. Ad inaugurare questo periodo è stato Civil War, un film che immagina una guerra civile americana contemporanea, raccontata con un taglio alla Apocalypse now con questa macchina che attraversa gli Usa dilaniati. Ottimo tentativo che non è riuscito a dispiegare completamente il suo potenziale, restando un semplice film d’azione americano, invece che un affresco epocale. La vita parallela di due film gemelli come Eddington e Una battaglia dopo l’altra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quali sono le affinità e divergenze tra Una battaglia dopo l’altra ed Eddington?

Leggi anche: Le star di Una battaglia dopo l'altra e The Studio tra le nomination ai SAG Awards 2026

Leggi anche: Golden Globes 2026 | Una battaglia dopo l’altra e Adolescence tra i vincitori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'abbraccio tra Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo fuori dal tribunale di Milano dopo l'assoluzione dell'influencer dall'accusa di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. " finito un incubo, sono molto contenta x.com

«Io sembro così, ma in amore sono timida, una dissociata. Non faccio mai il primo passo perché non c’è nessuno da aspettare, non passa nessuno.» - Emma Marrone - facebook.com facebook