Quali sono i vulcani attivi in Italia e come sono controllati Branca Ingv | Ecco come si classifica il pericolo

In Italia, alcuni vulcani sono considerati attivi e soggetti a monitoraggio continuo. Stefano Branca, direttore del Dipartimento vulcani dell’Ingv, spiega come vengono classificati i livelli di rischio e quali sistemi di sorveglianza sono in atto. Questa attenzione permette di valutare tempestivamente eventuali segnali di attività e di adottare misure di sicurezza adeguate, garantendo una gestione responsabile del rischio vulcanico nel territorio italiano.

Roma, 17 gennaio 2026 – Stefano Branca, 56 anni, direttore del Dipartime nto vulcani all’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Stregato dall’Etna fin da bambino, nella sua Catania. Come un destino scritto: lei abitava su un vulcano. "Facevamo escursioni in montagna, ero piccolo ma andavo già a vedere le eruzioni. Con il tempo è diventata una grande passione. Non era solo una questione estetica, volevo capire”. Poi gli studi a Scienze geologiche. Oggi qual è la cosa che trova più sorprendente? “La geologia ci ricorda che come esseri umani siamo una parte infinitesimale della storia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quali sono i vulcani attivi in Italia e come sono controllati. Branca (Ingv): “Ecco come si classifica il pericolo” Leggi anche: Italia sott’acqua e pericolo fulmini: scuole chiuse e regioni ad alto rischio, ecco quali sono Leggi anche: Scuole superiori, quali sono le migliori in Italia? Ecco la classifica di Eduscopio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 5 avventure mozzafiato sui vulcani dell'America Centrale; Hawaii, l'impressionante fontana di lava all'interno del vulcano Kilauea; Giuseppe Mercalli e la misura dei terremoti: l’eredità di uno scienziato. L’anno senza estate, l’impatto sul clima e i rischi (anche) sottomarini: perché i vulcani ci riguardano molto da vicino - L’analisi di Roberto Sulpizio, professore associato di Vulcanologia all’università di Bari e Gianluca Groppelli, ricercatore del Cnr Igag (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria) di Milano. quotidiano.net

Il mondo fa i conti con 600 vulcani in attività - Domande a cui nessuno può rispondere perché l’eruzione di un vulcano dipende da una serie di fattori collegati al movimento della crosta terrestre ... avvenire.it

Dieci vulcani del mondo, spaventosi e magnifici - I vulcani sono una delle meraviglie della natura, che l’uomo ammira e nello stesso tempo teme dalla notte dei tempi. tgcom24.mediaset.it

Quattro anni fa il vulcano Hunga Tonga si produceva nella più grande eruzione del 21esimo secolo, ma il cataclisma ha modificato il clima terrestre Risposta breve: una cippalippa. Risposta lunga: i vulcani, si sa, sono tra i principali protagonisti del clima. Al - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.