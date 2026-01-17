Quali sono i vulcani attivi in Italia e come sono controllati Branca Ingv | Ecco come si classifica il pericolo

In Italia, alcuni vulcani sono considerati attivi e soggetti a monitoraggio continuo. Stefano Branca, direttore del Dipartimento vulcani dell’Ingv, spiega come vengono classificati i livelli di rischio e quali sistemi di sorveglianza sono in atto. Questa attenzione permette di valutare tempestivamente eventuali segnali di attività e di adottare misure di sicurezza adeguate, garantendo una gestione responsabile del rischio vulcanico nel territorio italiano.

Roma, 17 gennaio 2026 –  Stefano Branca, 56 anni, direttore del   Dipartime   nto vulcani all’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Stregato dall’Etna fin da bambino, nella sua Catania. Come un destino scritto: lei abitava su un vulcano. "Facevamo escursioni in montagna, ero piccolo ma andavo già a vedere le eruzioni. Con il tempo è diventata una grande passione. Non era solo una questione estetica, volevo capire”. Poi gli studi a Scienze geologiche. Oggi qual è la cosa che trova più sorprendente? “La geologia ci ricorda che come esseri umani siamo una parte infinitesimale della storia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

