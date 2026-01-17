Qualcuno sta sparando fate presto Ma è un bluff

Nel cuore di Trento, venerdì 16 gennaio, si è diffusa una voce inquietante:

Un potenziale "mezzogiorno di fuoco" capace di far schizzare la tensione alle stelle ieri, venerdì 16 gennaio, a Trento. Si è trattato però, e per fortuna, di un falso allarme che, tuttavia, non è stato per nulla preso sottogamba. Tutto è successo, appunto, intorno all'ora di pranzo, quando è giunta la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco tra via al Torrione e via Borsieri. Passano una manciata di secondi e sul posto arrivano carabinieri e polizia, pronti a fronteggiare un'eventuale sparatoria. Forse si è trattato di uno scherzo – di pessimo gusto in quel caso, va detto – o forse di una suggestione, fatto sta che la situazione non è mai stata presa con leggerezza, sia per i punti sensibili della zona, due scuole e il centro di salute mentale, che per i fatti dei mesi scorsi in via Romagnosi.

