A Kyiv, le temperature oscillano tra -14 e -16 gradi, accompagnate da un buio intenso. In questo clima rigido, gli ucraini continuano a rispondere alle sfide con resistenza, organizzazione e momenti di solidarietà, dimostrando determinazione nonostante le condizioni avverse. La resilienza della popolazione si manifesta in modi diversi, tra cui anche la cultura del ballo come forma di speranza e unità.

Kyiv. La temperatura a Kyiv oscilla fra i -14 e i -16 gradi. Fuori il freddo è penetrante e, per giunta, è buio pesto. Da quando la Russia ha bombardato la capitale ucraina il 9 gennaio, la città vive in stato di emergenza. 100 condomini sono ancora senza riscaldamento, sebbene la corrente elettrica sia già stata ripristinata in 5.900. Sono in vigore interruzioni di corrente di emergenza. La durata media è di dieci ore senza corrente, seguite da tre ore con la corrente. Spesso le interruzioni si prolungano e molte case rimangono senza corrente per 20 ore al giorno. Quest’inverno, Vladimir Putin ha deciso di rendere Kyiv invivibile, ma ancora una volta ha sottovalutato il popolo ucraino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Putin usa il gelo e il buio per far cedere gli ucraini. Loro rispondono: balli, resistenza, organizzazione

