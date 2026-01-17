Pure Mr. Ferrari si distacca dalla Ferrari di Jaki. Il nuovo accordo sul patto di sindacato permette al figlio del fondatore di cedere metà del suo 10% senza richiedere l’approvazione di Exor, controllata da Elkann. Questa modifica modifica gli equilibri azionari e apre nuove possibilità per la gestione delle quote della storica casa automobilistica.

Cambia il patto di sindacato: ora il figlio del fondatore della Rossa può cedere metà del suo 10% senza l’ok del primo azionista Exor ( Elkann ). Colpo all’immagine del Cavallino già in crisi per i risultati sportivi. Titolo giù del 2% (-30% in 12 mesi). Alfa e Fiat via dagli Usa. Ci sono notizie che ruggiscono più di un motore a dodici cilindri lanciato a pieno regime e altre che, purtroppo, somigliano ad un pit stop infinito. Tra queste ultime, una brilla più di altre: Piero Ferrari, figlio del mitico Enzo, ha deciso di scendere dalla Ferrari guidata da Jaki Elkann. Niente paura, non ha venduto la gran turismo di famiglia, ma ora può cedere metà del suo 10% senza dover bussare alla porta del primo azionista Exor. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pure Mr. Ferrari scende dalla Ferrari di Jaki

Leggi anche: Hamilton via dalla Ferrari: scelto il nuovo pilota

Leggi anche: F1, 75 anni. Dalla Ferrari di Raikkonen alla Mercedes di Fangio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Paola, ai cinque candidati ufficiali potrebbe aggiungersi pure Ferrari - A poco più di un mese dalle elezioni comunali, in programma per il 26 maggio, si delinea con sempre maggiore chiarezza un contesto elettorale decisamente particolare, dove alla situazione dei conti ... gazzettadelsud.it

Timeless proportions, racing-bred elegance—the Ferrari 275 GTB remains a masterpiece of pure Italian design. - facebook.com facebook

Anni 80. Seguo il Giro e attorno a Moser vedo uno strano caravanserraglio: Conconi, Ferrari, Sassi, l'équipe Enervit. Poi conosco Fanini. E nel 99 quando Pantani viene mandato a casa per doping... Storia dello scoop dell'intervista, mai smentita, al dirigente Iv x.com