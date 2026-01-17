Punto nascite a Campostaggia | Questo è un presidio essenziale per tradizione e professionalità

Il punto nascite dell’ospedale di Campostaggia rappresenta un presidio fondamentale per la comunità, grazie alla sua lunga tradizione e alla professionalità del personale. Un servizio che, oltre a garantire assistenza qualificata, riveste un ruolo importante per l’intera Valdelsa, contribuendo a mantenere un patrimonio di competenza e affidabilità. La sua presenza è un elemento di sicurezza e continuità per le famiglie della zona.

Punto nascite dell’ospedale di Campostaggia: un patrimonio da tutelare. Una notevole tradizione unita alla professionalità del personale e alla capacità attrattiva non solo per il territorio della Valdelsa. Sono alcuni dei temi esaminati dalla sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni sulle delicate, attuali questioni che riguardano i punti nascita. In questo caso, dunque, con particolare cura al presidio di Campostaggia. Afferma Cenni, entrando anche nel merito degli eventuali rischi di chiusura di reparti del settore materno: "E’ un tema che è da tempo alla nostra attenzione, condiviso con l’ospedale, l’Azienda Sanitaria, la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Punto nascite a Campostaggia: "Questo è un presidio essenziale per tradizione e professionalità" Leggi anche: Paolo Bartorelli. Professionalità tradizione e alta qualità Leggi anche: Il ’Premio Stampa’ a Telestense: "Da 50 anni con professionalità, presidio dell’informazione a rischio" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Punto nascita, la sindaca Cenni si rivolge al Governo: "Campostaggia servizio essenziale. Parametri da rivalutare" - “È un tema che da tempo è alla nostra attenzione, condiviso con l’ospedale, l’Azienda Sanitaria, la Regione Toscana. radiosienatv.it

Punto nascita di Campostaggia, la sindaca Cenni: "Servizio essenziale. Inaccettabile ipotesi di chiusura" - “E’ un tema che è da tempo alla nostra attenzione, condiviso con l’ospedale, l’Azienda Sanitaria, la Regione Toscana. gonews.it

Di fronte al calo delle nascite all'ospedale valdelsano, la sindaca difende il punto nascita: "Reparto di grande professionalità, la sua tutela è una responsabilità che riguarda tutta la comunità" - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.