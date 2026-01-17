Punto nascita della Gruccia Bobini e Francalanci | Reparto rafforzato e sempre più attrattivo

Il punto nascita della Gruccia, a Arezzo, è stato oggetto di recente potenziamento. Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, alla presenza di autorità regionali e ospedaliere, sono stati illustrati gli investimenti e le migliorie apportate al reparto di ostetricia e ginecologia, che si configura ora come un servizio più solido e attrattivo per le future mamme del territorio.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Alla conferenza stampa svoltasi questa mattina all’ospedale Santa Maria alla Gruccia, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, hanno partecipato anche la direttrice del presidio ospedaliero del Valdarno, Patrizia Bobini, e il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia, Filippo Francalanci. Al centro dell’incontro, il futuro del punto nascita dell’ospedale valdarnese, che da tre anni non raggiunge il parametro minimo dei 500 parti annui previsto dalla normativa nazionale. Una soglia che, se non superata, potrebbe rendere insufficiente anche il ricorso alle deroghe, aprendo lo scenario – che istituzioni e territorio vogliono scongiurare – di una possibile chiusura del reparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Punto nascita della Gruccia, Bobini e Francalanci: «Reparto rafforzato e sempre più attrattivo» Leggi anche: Punto nascita della Gruccia, Giani: «Pronti a chiedere la deroga, ma servono più parti» Leggi anche: Punto nascita della Gruccia, Vadi: «Arrivare a 500 parti entro il 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Punto nascita della Gruccia, Giani: «Pronti a chiedere la deroga, ma servono più parti» - Il Governatore stamani al presidio sanitario di vallata per una conferenza stampa alla presenza dei sindaci e dei vertici dell’ospedale. msn.com Chiassai e Vadi unite per il punto nascita - Le sindache di San Giovanni Valdarno trovano unità d’intenti sul punto nascita della Gruccia e chiedono interventi per mantenerlo anche in futuro. teletruria.it

Gruccia, allarme per il punto nascita: "Sotto soglia? Non accettiamo tagli" - A parlare è il presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno Valentina Vadi sulla possibile riduzione. msn.com

Di fronte al calo delle nascite all'ospedale valdelsano, la sindaca difende il punto nascita: "Reparto di grande professionalità, la sua tutela è una responsabilità che riguarda tutta la comunità" - facebook.com facebook

Ospedale Misericordia: 12 incontri per scoprire i servizi del punto nascita - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.