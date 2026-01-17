Pubblica amministrazione, crolla del 60% la collaborazione antiriciclaggio con la Bankitalia.

Nel 2024 si registra un incremento dell’11% delle segnalazioni di operazioni sospette, raggiungendo il massimo storico. Tuttavia, si evidenzia un forte calo, del 60%, nella collaborazione tra enti locali e Bankitalia nell’ambito delle attività antiriciclaggio, evidenziando una diminuzione significativa nell’efficacia delle sinergie istituzionali in questo settore.

Aumenta il numero delle Sos dell’11% sul 2024, toccando il massimo storico, ma crolla la collaborazione soprattutto degli Enti locali, che passa da 1.264 a 520 segnalazioni sospette, il 58,9% in meno. Si indebolisce il fronte pubblico che può intercettare anomalie su appalti, erogazioni di fondi e pagamenti prima che diventino danni erariali Nel 2025 l’antiriciclaggio corre. La Pubblica amministrazione, invece, frena. Ed è questo lo scarto che pesa davvero dentro i numeri appena diffusi dalla Unità di informazione finanziaria, l’organismo antiriciclaggio della Banca d’Italia. Mentre il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) tocca il massimo storico con 162. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

